Сотрудник МЧС рассказал, как определить прочность льда на водоеме

лед / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Выход на лед, который образовался на водоемах Московской области, сейчас категорически запрещен. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян.

В настоящее время толщина льда составляет от 2 до 4,5 сантиметра. Безопасная толщина льда — 20–25 сантиметров.

По словам специалиста, чтобы лед стал устойчивым, необходимо, чтобы температура воздуха длительное время оставалась на минусовых значениях.

Прочность льда можно определить по цвету. Если он белый, он достаточно прочен, если темный — хрупкий. Кроме того, проводятся официальные замеры толщины льда.

— Эти данные будут доводиться до жителей ежедневно, их станут выкладывать на сайтах нашего управления и правительства Московской области, — отметил Аршакян в комментарии «Радио 1».

Специалисты провели сезонную замену более 900 знаков безопасности на 257 водоемах Москвы в преддверии зимы. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.