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Швейцария приняла восьмой пакет антироссийских санкций вслед за ЕС

Георгий Соланович
В мире
Швейцария приняла восьмой пакет антироссийских санкций вслед за ЕС
Фото: Pixabay

Швейцария вслед за Евросоюзом приняла восьмой пакет антироссийских санкций в связи с проведением ВС РФ специальной военной операции на территории Украины. Информация об этом появилась в среду, 23 ноября, на сайте правительства страны — Федерального совета.

— 23 ноября Федеральный совет принял дальнейшие санкции против России. Таким образом, он присоединился к последним по времени мерам, одобренным Европейским союзом в рамках восьмого пакета санкций, — передает сообщения правительства ТАСС.

ЕС 6 октября утвердил восьмой пакет санкций против России, включив в него потолок цен на нефть.

Уточняется, что санкционный пакет включает многие экономические и персональные ограничения. Так, например, новые рестрикции предусматривают установление базы для определения потолка цен на нефть из России для ее транспортировки морским путем.

Кроме того, санкционные меры предусматривают запрет перевозок российской нефти по цене выше установленного потолка по морю с декабря 2022 года, а нефтепродуктов — с февраля 2023-го.

Швейцария Санкции Россия
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