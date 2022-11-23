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Завод «Москвич» планирует выпустить 120 тысяч автомобилей в 2025 году

Александр Афонин
Город
Завод «Москвич» планирует выпустить 120 тысяч автомобилей в 2025 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичный завод по производству автомобилей «Москвич» планирует увеличить выпуск машин до 120 тысяч в 2025 году. Об этом сообщалось в презентации компании в рамках пресс-конференции, которая прошла в среду, 23 ноября.

Согласно представленным данным, в этом году завод планирует выпустить порядка 600 автомобилей, 200 из которых будут оснащены электродвигателями. В следующем году на предприятии будет собрано уже 50 тысяч машин, в том числе 10 тысяч электрокаров.

В 2024 году предприятие планирует изготовить уже 100 тысяч автомобилей, доля электрических машин среди них составит около 20 тысяч экземпляров. В 2025 году в столице будет собрано 120 тысяч автомобилей, из которых 25 тысяч получат электрические двигатели, передает агентство городских новостей «Москва».

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
2/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
3/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
4/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
5/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
6/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
7/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
8/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
9/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
10/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
11/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
12/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
13/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
14/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
15/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
16/16
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Денис Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе «Москвич». По словам главы города, запуск новой модели стал историческим событием.

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