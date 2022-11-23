Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд избрал меру пресечения водителю КамАЗа, насмерть сбившему девочку на западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Суд избрал меру пресечения водителю КамАЗа, насмерть сбившему девочку на западе столицы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Родниковая улица Карта всех событий

Никулинский районный суд избрал меру пресечения водителю КамАЗа, который сбил насмерть десятилетнюю девочку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 23 ноября.

По ее словам, 45-летнего мужчину отправили под домашний арест до 21 января 2023 года. Его обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обвиняемый частично признал свою вину.

Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

ДТП, о котором идет речь, произошло утром 21 ноября на улице Родниковой, недалеко от дома № 7. Школьница переходила дорогу по зебре, водитель КамАЗа не уступил ей дорогу и сбил девочку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Во вторник, 22 ноября, мужчину задержали.

Аресты Западный административный округ (ЗАО) Москва Смерть Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения