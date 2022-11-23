Суд избрал меру пресечения водителю КамАЗа, насмерть сбившему девочку на западе столицы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Родниковая улица Карта всех событий

Никулинский районный суд избрал меру пресечения водителю КамАЗа, который сбил насмерть десятилетнюю девочку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 23 ноября.

По ее словам, 45-летнего мужчину отправили под домашний арест до 21 января 2023 года. Его обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обвиняемый частично признал свою вину.

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ДТП, о котором идет речь, произошло утром 21 ноября на улице Родниковой, недалеко от дома № 7. Школьница переходила дорогу по зебре, водитель КамАЗа не уступил ей дорогу и сбил девочку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Во вторник, 22 ноября, мужчину задержали.