Минобороны сообщило о возвращении 35 российских пленных

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В результате переговорного процесса с территории Украины возвращены 35 российских пленных, сообщило Минобороны РФ в среду, 23 ноября.

— 23 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — говорится в сообщении в Telegram-канале МО.

По данным министерства, освобожденных солдат в ближайшее время самолетами доставят в Москву для лечения и реабилитации. В данный момент им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

До этого об обмене пленными по формуле 35 на 35 сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в числе освобожденных четыре жителя ДНР и два — ЛНР.

11 ноября освобожденные из плена бойцы Народной милиции ДНР сообщили, что сотрудники СБУ пытали пленных российских солдат током по несколько часов. По их словам, они общались с теми, кого украинские силовики подвергали таким истязаниям.