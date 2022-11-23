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«Спасение от неминуемой нищеты»: мать Водяновой раскрыла причины сдачи второй дочери в приют

Александр Афонин
Общество
«Спасение от неминуемой нищеты»: мать Водяновой раскрыла причины сдачи второй дочери в приют
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Недавно российская топ-модель Наталья Водянова рассказала, что нашла младшую сестру Дженнифер Бернс, которую сдали в приют более 20 лет назад. Событие вызвало широкую огласку, и многие стали интересоваться, почему так произошло. Мать сестер Лариса Кусакина призналась, что в то время семья жила бедно и у нее не было выбора.

По ее словам, после рождения второй дочери ей приходилось разрываться на нескольких работах. После появления третьего ребенка ситуация только ухудшалась. Не помогала даже помощь самой Водяновой.

— Я растерялась: было понятно, что в одиночку троих маленьких детей, одна из которых инвалид, не потяну. Мы и так-то жили, мягко говоря, небогато, а тут рисовалась совсем уж мрачная перспектива жизни впроголодь. И тогда как вариант спасения от неминуемой нищеты возникла мысль написать отказную от ребенка, а потом забрать его домой при первой возможности, — цитирует Кусакину журнал «Антенна-Телесемь».

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