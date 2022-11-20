Водянова, Макарский и другие: знаменитости, которые нашли своих родных после долгих лет разлуки

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Знаменитой российской модели Наталье Водяной удалось найти свою родную сестру, которую она не видела 22 года. В интервью американскому Vogue манекенщица призналась, что у нее есть сестра, с которой ей пришлось разлучиться в детские годы. И спустя много лет они снова увиделись. «Вечерняя Москва» собрала самые трогательные истории встреч знаменитостей и их близких.

Сестры по крови

Наталья и Дженнифер (настоящее имя — Маша) не виделись 22 года. И вот теперь девушки снова встретились. Помимо Дженны, у Водяновой еще две сестры — Кристина и Оксана. Третья сестра Водяновой уже взрослая и живет в США, но родилась она в РФ.

— У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца... Мы жили вчетвером в 20-метровой комнате, без ничего. Мама очень-очень много и тяжело работала, — вспоминает модель.

Водянова редко говорит о своей семье, но на этот раз решила пооткровенничать. Модель рассказала, что ее матери и сестрам пришлось нелегко. Когда Наташе было 14 лет, ее мать вернулась к отцу Оксаны и Кристины. В этих отношениях и родилась девочка Маша. Тогда модели было 18 лет, когда мать ушла в декрет. Наталье пришлось стать главной в семье, поскольку горе-родитель отказался помогать своей семье и беременной жене.

Водянова предложила отдать новорожденную на удочерение, осознавая, что прокормить девочку не удастся. Семья жила в тяжелых условиях, и обрекать на такое существование новорожденную было бессердечно. В начале нулевых ребенка удочерила пара из США, которая подарила ей новое имя: русская Маша стала американской Дженнифер Бернс, и жизнь потекла своим чередом.

Спустя годы, когда Наталья уже покоряла мировые подиумы, ее не покидала мысль о родной младшей сестре. Модель пыталась ее отыскать, но ничего не получалось.

Любопытно то, что Дженна даже не подозревала о своем происхождении и не знала о том, что родилась в России. Ее жизнь прошла в сельской местности, и пару лет назад она сделала ДНК-тест. Как выяснилось, именно благодаря этому исследованию Дженнифер удалось отыскать звездную сестру. Когда девушка подписалась на сервис по отслеживанию родных, ей пришло уведомление, что ее гены имеют совпадение с наследственным кодом Натальи Водяновой. Когда правда всплыла, девушки встретились и устроили даже общую фотосессию.

Журнал со статьей и снимками сестер выйдет в свет в декабре этого года.

Чудо не всегда происходит

В жизни знаменитого актера Марата Башарова тоже происходили уникальные встречи с родными людьми, которые внезапно появлялись после долгих лет разлуки. Когда актер был еще ребенком, между его родителями произошли серьезные передряги. Отец оставил семью, в которой воспитывался Башаров. Однако подрастающая звезда экрана не была впоследствии лишена мужского внимания, поскольку родительские функции взял на себя отчим. Его Башаров полюбил словно родного отца.

В молодости он даже носил фамилию отчима — Юнисов. По достижении совершеннолетия мать актера решила организовать встречу сына с отцом. Но попытка помирить их не увенчалась успехом. В одном из своих интервью знаменитый актер признался, что после первой встречи с родным отцом он более никогда не желает встречаться или общаться с ним.

Воссоединение случилось

Российский актер театра и кино Антон Макарский тоже рос, не зная ничего о родном отце. Мальчик воспитывался в актерской семье и мечтал получить творческую профессию. А осваивать азы актерского мастерства ему помогал отчим, чью фамилию он носит по сей день. Театральный деятель помог Антону не только стать артистом, но и сумел заменить ему биологического отца.

Однако судьба повернулась так, что артисту пришлось познакомиться и с родным отцом — Иосифом Кременецким. Когда встреча родных людей произошла, Антон был уже состоявшимся человеком, разменявшим четвертый десяток. В их случае, несмотря на многолетнюю разлуку, удалось восстановить доверительные отношения. Артист продолжает общаться с родственником и не держит на него зла.

Встреча не состоялась

Когда на свет появился актер Сергей Маковецкий, между его родителями произошел конфликт, приведший к разводу. Отец будущей звезды ушел из семьи. Обязанности по воспитанию сына всецело легли на плечи матери. Затем появился отчим, отношения с которым у артиста не заладились с самого начала. Сергей познакомился со своим биологическим отцом уже после того, как обрел популярность. Им удалось пообщаться по телефону. Однако все просьбы мужчины о встрече были восприняты актером категорическим отказом. Сергей не понимал, почему родной человек не предпринимал никаких попыток наладить взаимоотношения раньше.