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Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в среду, 23 ноября, на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), призвал остановить кровопролитие на Украине и начать мирные переговоры.

— Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров? — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер сравнил события на Украине с торнадо, который затягивает в свою воронку все большее число стран и создает новые проблемы.

Президент также подчеркнул, что к эскалации конфликта на Украине приводят именно действия стран Запада, так как «на их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам», а Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой.

В заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ помимо Лукашенко принимают участие президент России Владимир Путин, а также лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении. Участники мероприятия «обсуждают ключевые направления взаимодействия, актуальные международные и региональные проблемы».

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