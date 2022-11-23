Путин прибыл в Ереван на саммит ОДКБ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 23 ноября.

— Президент России прибыл в Ереван для участия в заседании Совета коллективной безопасности <...> ОДКБ. В рамках рабочего визита запланирована также встреча Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, — говорится в сообщении.

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Позже стало известно, что президенты РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении и генсек ОДКБ начали совещание. По данным пресс-службы Кремля, участники заседания «обсуждают ключевые направления взаимодействия, актуальные международные и региональные проблемы».

9 ноября состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна. Лидеры обсудили ряд вопросов, в том числе посвященных подготовке к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В этот же день президент России созвонился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы относительно предстоящего заседания ОДКБ, а также отношения между Россией и Белоруссией, в том числе сотрудничество Москвы и Минска в отрасли торговли и экономики.