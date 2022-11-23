Новые регионы России получили коды на госномерах машин

Фото: depositphotos

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области получили коды регионов на государственных номерах автомобилей. Соответствующий приказ отдал министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев в среду, 23 ноября.

— Приказываю внести изменения в приложения №1 и №2 к приказу МВД России от 5 октября 2017 года №766 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» согласно прилагаемому перечню», — говорится в документе.

Так, Донецкая народная республика получила код 80, Луганская народная республика — 81. Для Херсонской и Запорожской областей назначили коды 84 и 85 соответственно, отмечается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении порядка согласования с федеральными органами вопросов публичной власти в Херсонской и Запорожской областях. Документом регулируются правоотношения, возникающие при формировании правительств и других исполнительных органов регионов.