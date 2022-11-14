Путин подписал указ о публичной власти в Запорожье и Херсонщине

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении порядка согласования с федеральными органами вопросов публичной власти в Херсонской и Запорожской областях, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации в понедельник, 14 ноября.

— Утвердить порядок согласования с федеральными органами публичной власти вопросов осуществления публичной власти в Запорожской области и Херсонской области, — говорится в указе.

Настоящим порядком, поясняется в документе, регулируются правоотношения, возникающие при формировании правительств и других исполнительных органов регионов.

30 сентября президент России подписал четыре договора о принятии ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных территорий. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

В этот же день Путин заявил, что РФ не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых прошли референдумы.