Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин подписал указ о публичной власти в Запорожье и Херсонщине

Георгий Соланович
Общество
Путин подписал указ о публичной власти в Запорожье и Херсонщине
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении порядка согласования с федеральными органами вопросов публичной власти в Херсонской и Запорожской областях, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации в понедельник, 14 ноября.

— Утвердить порядок согласования с федеральными органами публичной власти вопросов осуществления публичной власти в Запорожской области и Херсонской области, — говорится в указе.

Настоящим порядком, поясняется в документе, регулируются правоотношения, возникающие при формировании правительств и других исполнительных органов регионов.

30 сентября президент России подписал четыре договора о принятии ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных территорий. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

В этот же день Путин заявил, что РФ не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых прошли референдумы.

Власть Регионы Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте