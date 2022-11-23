Специалиста по пожарной безопасности сгоревшего склада отправили под домашний арест

Суд отправил специалиста по охране труда и пожарной безопасности сгоревшего склада цветов на Комсомольской площади Владимира Коновалова под домашний арест. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Коновалов проведет под домашним арестом два месяца.
Специалист проходит обвиняемым в деле по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
До этого под домашний арест был отправлен генеральный директор ООО «Ново Флоре» Антон Мачелюк, также проходящий обвиняемым по этой статье.
Пожар, о котором идет речь, произошел 20 ноября на складах на Комсомольской площади в центре столицы. Огонь распространился на 2500 квадратных метров, для его тушения были привлечены более 120 человек личного состава и 40 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты и поезд.
В результате происшествия погибли семь человек, еще один пострадавший выжил. Подробнее о том, как развивались события, а также что послужило причиной возгорания — в материале «ВМ».