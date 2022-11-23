Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение трамваев по выходным восстановят в Братцево с 26 ноября

Георгий Соланович
Город
Движение трамваев по выходным восстановят в Братцево с 26 ноября
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение трамваев по выходным восстановят в Братцево с 26 ноября после проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 23 ноября.

— С 26 ноября после ремонтных работ по выходным восстанавливается движение трамваев в Братцево. «Трамваи № 6 будут ходить по своему обычному маршруту, — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранс. Оперативно».

В департаменте отметили, что временный автобусный маршрут № 06 с 26 ноября перестанет ходить, а для автобуса № т70 с даты возобновления трамвайного движения по выходным не будет работать временная остановка «Канал имени Москвы».

До этого стало известно, что с 12 ноября на Замоскворецкой линии московского метро между участками «Автозаводская» и «Орехово» закрылись сразу пять станций на полгода. Такое решение было принято в связи с реконструкцией тоннеля поездки. Как ездить домой и на работу после закрытия некоторых станций Замоскворецкой линии — в материале «Вечерней Москвы».

Транспорт Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения