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Движение трамваев по выходным восстановят в Братцево с 26 ноября после проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 23 ноября.

— С 26 ноября после ремонтных работ по выходным восстанавливается движение трамваев в Братцево. «Трамваи № 6 будут ходить по своему обычному маршруту, — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранс. Оперативно».

В департаменте отметили, что временный автобусный маршрут № 06 с 26 ноября перестанет ходить, а для автобуса № т70 с даты возобновления трамвайного движения по выходным не будет работать временная остановка «Канал имени Москвы».

До этого стало известно, что с 12 ноября на Замоскворецкой линии московского метро между участками «Автозаводская» и «Орехово» закрылись сразу пять станций на полгода. Такое решение было принято в связи с реконструкцией тоннеля поездки. Как ездить домой и на работу после закрытия некоторых станций Замоскворецкой линии — в материале «Вечерней Москвы».