Стала известна стоимость нового кроссовера «Москвич-3»

Цена нового городского кроссовера «Москвич-3» может составить около 1,6-2 миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 23 ноября.
— Если учитывать, что автомобиль в перспективе планируется включить в программу льготного автокредитования, цена, соответственно, может быть еще ниже, — заявил источник РИА Новости.
Кроме того, предполагается, что стоимость автомобиля будет примерно равна китайским аналогам.
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Столичный завод по производству автомобилей «Москвич» планирует увеличить выпуск машин до 120 тысяч в 2025 году. Согласно представленным данным, в этом году завод планирует выпустить порядка 600 автомобилей, 200 из которых будут оснащены электродвигателями.
23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Денис Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе «Москвич». По словам главы города, запуск новой модели стал историческим событием.
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