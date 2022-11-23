Стала известна стоимость нового кроссовера «Москвич-3»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Цена нового городского кроссовера «Москвич-3» может составить около 1,6-2 миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 23 ноября.

— Если учитывать, что автомобиль в перспективе планируется включить в программу льготного автокредитования, цена, соответственно, может быть еще ниже, — заявил источник РИА Новости.

Кроме того, предполагается, что стоимость автомобиля будет примерно равна китайским аналогам.

1/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 2/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 3/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 4/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 5/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 6/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 7/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 8/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 9/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 10/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 11/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 12/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 13/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 14/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 15/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 16/20 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 17/20 Фото: Александр Авилов / АГН Москва 18/20 Фото: Александр Авилов / АГН Москва 19/20 Фото: Александр Авилов / АГН Москва 20/20 Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичный завод по производству автомобилей «Москвич» планирует увеличить выпуск машин до 120 тысяч в 2025 году. Согласно представленным данным, в этом году завод планирует выпустить порядка 600 автомобилей, 200 из которых будут оснащены электродвигателями.

23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Денис Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе «Москвич». По словам главы города, запуск новой модели стал историческим событием.