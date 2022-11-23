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Стала известна стоимость нового кроссовера «Москвич-3»

Евгений Белоусов
Технологии
Стала известна стоимость нового кроссовера «Москвич-3»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Цена нового городского кроссовера «Москвич-3» может составить около 1,6-2 миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 23 ноября.

— Если учитывать, что автомобиль в перспективе планируется включить в программу льготного автокредитования, цена, соответственно, может быть еще ниже, — заявил источник РИА Новости.

Кроме того, предполагается, что стоимость автомобиля будет примерно равна китайским аналогам.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
11/20
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
12/20
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
13/20
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
14/20
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
15/20
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
16/20
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
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Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичный завод по производству автомобилей «Москвич» планирует увеличить выпуск машин до 120 тысяч в 2025 году. Согласно представленным данным, в этом году завод планирует выпустить порядка 600 автомобилей, 200 из которых будут оснащены электродвигателями.

23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Денис Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе «Москвич». По словам главы города, запуск новой модели стал историческим событием.

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