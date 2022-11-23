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Инженеры сингапурского университета превратили макулатуру в аккумулятор

Александр Афонин
Общество
Инженеры сингапурского университета превратили макулатуру в аккумулятор
Фото: Pixabay

Специалисты Наньянского технологического университета, расположенного в Сингапуре, разработали способ добычи компонентов аккумуляторов из использованной бумаги. Исследование было опубликовано в журнале Additive Manufacturing.

Способ основан на карбонизации бумаги. С ее помощью бумажные волокна можно превратить в электроды, которые далее применяются в батареях смартфонов, медицинского оборудования и электромобилей.

Для превращения бумаги в аккумуляторы ученые разогрели ее особым способом. В результате получился чистый углерод, отличающийся долговечностью, гибкостью и электрохимическими свойствами. Лабораторные испытания показали, что созданные подобным образом аноды применимы в батареях, которые могут выдержать до 1200 циклов зарядки.

Кроме того, исследование можно применять в качестве экологичной альтернативы переработки бумаги путем сжигания. Это связано с тем, что процесс карбонизации проходит в бескислородной среде, при этом выделяется незначительное количество углекислого газа.

До этого сообщалось, что в России образуется один миллион тонн отходов от предприятий по переработке шин за год. Как отметили в РЭО, нужно популяризировать применение вторсырья, например, резиновой крошки для создания новых видов продукции.

Экология Аккумуляторы Ученые
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