В офисе Зеленского заявили, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться недели

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Отключения подачи электроэнергии на Украине могут продлиться еще недели, что приводит к необходимости собрать стратегический резерв генераторов. Об этом в среду, 23 ноября, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

— Генераторы являются основным оборудованием, которое обеспечит базовые потребности людей: свет, связь, доступ к надежной медицинской помощи при отключении света <...>. Они нужны нам как стратегический резерв в условиях полного и непрерывного обесточивания, которое, возможно, продлится неделями, — сказал он.

Ермак добавил, что на данный момент Украина нуждается в высоковольтном оборудовании. В частности, речь идет об автотрансформаторах, автоматических выключателях, реле и разрядниках, передает ТАСС.

До этого министерство энергетики Украины сообщило, что все атомные электростанции и большинство тепловых и гидроэлектростанций на территории страны были временно обесточены. Как утверждает ведомство, отключения электричества могут повлиять на наличие тепло- и водоснабжения.