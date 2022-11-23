Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС страны

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС страны
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Все атомные электростанции (АЭС) и большинство тепловых и гидроэлектростанций (ТЭС и ГЭС) Украины были временно обесточены. Об этом сообщило министерство энергетики страны в среду, 24 ноября.

— Сегодняшний ракетный обстрел повлек за собой временное обесточивание всех отечественных атомных станций, а также большинства тепловых и гидроэлектростанций, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что большинство потребителей электроэнергии по всей Украине также обесточено. Отключения электричества могут повлиять на наличие тепло- и водоснабжения, добавили в Минэнерго.

Электрики, заключили в министерстве, делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, передает ТАСС.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Украина Электричество АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения