Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС страны

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Все атомные электростанции (АЭС) и большинство тепловых и гидроэлектростанций (ТЭС и ГЭС) Украины были временно обесточены. Об этом сообщило министерство энергетики страны в среду, 24 ноября.

— Сегодняшний ракетный обстрел повлек за собой временное обесточивание всех отечественных атомных станций, а также большинства тепловых и гидроэлектростанций, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что большинство потребителей электроэнергии по всей Украине также обесточено. Отключения электричества могут повлиять на наличие тепло- и водоснабжения, добавили в Минэнерго.

Электрики, заключили в министерстве, делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, передает ТАСС.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.