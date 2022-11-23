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Лукашенко предрек судьбу стран ОДКБ в случае «обрушения» России

Георгий Соланович
В мире
Лукашенко предрек судьбу стран ОДКБ в случае «обрушения» России
Фото: Администрация президента РФ

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) окажутся под обломками, если Россия «рухнет», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 23 ноября.

— В последнее время в СМИ развивается тезис: судьба ОДКБ (зависит — прим. ВМ) от операции Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, ОДКБ будет жить; если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению: если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками — наше место, — сказал Лукашенко во время выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Белорусский лидер далее подчеркнул, что ОДКБ не собирается покидать военно-политическую арену, однако для этого странам — участницам договора необходимо единство, передает РИА Новости.

Лукашенко на заседании ОДКБ также призвал остановить кровопролитие на Украине и начать мирные переговоры. Он сравнил события на Украине с торнадо, который затягивает в свою воронку все большее число стран и создает новые проблемы.

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