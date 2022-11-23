Сборная Испании разгромила команду Коста-Рики в матче ЧМ по футболу в Катаре

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сборная Испании по футболу одержала сокрушительную победу над командой Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 7:0.

Матч прошел на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе в среду, 23 ноября. В составе испанцев по одному мячу забили Дани Ольмо, Марко Асенсио, Гави, Карлос Солер и Альваро Мората. Два гола в копилку команды внес Ферран Торрес.

Для сборной Испании матч с командой Коста-Рики стал первым, где было забито семь мячей. Кроме того, испанцы побили рекорд игры Германии с Японией по количеству передач за первый тайм — 537. А гол Дани Ольмы стал сотым для команды Испании на чемпионатах мира, что позволило составу стать шестыми в истории среди преодолевших данный рубеж.

Матчи второго тура для обеих команд пройдут 27 ноября. В этот день Испания встретится с Германий, а Коста-Рика — с Японией.

До этого сообщалось, что сборная Германии по футболу потерпела сенсационное поражение от команды Японии. Встреча завершилась со счетом 2:1.