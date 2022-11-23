Сборная Германии проиграла команде Японии в стартовом матче ЧМ по футболу

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Сборная Германии по футболу потерпела сенсационное поражение от команды Японии в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:1 в среду, 23 ноября.

Среди японцев голами отличились Рицу Доан на 75-й минуте и Такума Асано на 83-й. В составе команды Ханса-Дитера Флика пенальти забил Илкай Гюндоган на 33-й минуте матча. Кроме того, во время встречи сборная Германии установила рекорд чемпионатов мира — 422 точные передачи в первом тайме.

Следующие игры для обеих команд пройдут 27 ноября. Немцы встретятся с испанцами, а состав Японии — со сборной Коста-Рики.

Накануне произошла еще одна сенсация — футболисты сборной Аргентины уступили команде Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022. Встреча прошла на Национальном стадионе в Лусаиле и завершилась со счетом 1:2.

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, комментируя поражение, заявил, что команде нет оправданий. По его словам, сборная Саудовской Аравии показала себя с сильной стороны.