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Сборная Аргентины проиграла команде Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу

Евгений Жуков
Спорт
Сборная Аргентины проиграла команде Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Футболисты сборной Аргентины со счетом 1:2 во вторник, 22 ноября, уступили команде Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Встреча прошла на Национальном стадионе в Лусаиле в присутствии 88 012 болельщиков. Аргентинцы не проигрывали с 2019 года на протяжении 36 матчей подряд.

Единственный гол забил нападающий команды Лионель Месси — с пенальти. Футболист отличился на четырех разных чемпионатах мира по футболу. Также он стал пятым футболистом, забившим на четырех чемпионатах мира.

Забитыми мячами в составе команды Саудовской Аравии отметились игроки Салех аль-Шехри и Салем аль-Давсари.

До этого Лионель Месси подтвердил, что текущий чемпионат мира по футболу в Катаре станет последним в его карьере.

«Вечерняя Москва» проследила историю неудач аргентинского бомбардира и попросила журналиста и спортивного обозревателя Дмитрия Губерниева оценить возможные шансы мировой звезды футбола победить на мундиале-2022. По его словам, такая вероятность есть, так как Месси будет прикладывать максимум усилий.

Футбол Аргентина Лионель Месси чм-2022 Саудовская Аравия
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