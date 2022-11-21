Месси подтвердил намерение завершить карьеру после чемпионата мира по футболу в Катаре

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил, что текущий чемпионат мира по футболу в Катаре станет последний в его карьере. Об этом футболит сообщил в процессе пресс-конференции в понедельник, 21 ноября.

— Безусловно, это мой последний чемпионат мира, мой последний шанс выиграть его. Последний шанс воплотить мою и нашу общую мечту, — сказал он.

По словам футболиста, он не уверен, что завершение карьеры станет «счастливым моментом» в его жизни. Несмотря на это, 35-летний нападающий старается наслаждаться каждым моментом карьеры, на что раньше у него не было времени, передает ТАСС.

О своем завершении карьеры Лионель Месси сообщил 6 октября. Он отметил, что в этом году у него была хорошая предсезонка, в отличие от прошлого года.

«Вечерняя Москва» проследила историю неудач аргентинского бомбардира и попросила журналиста и спортивного обозревателя Дмитрия Губерниева оценить возможные шансы мировой звезды футбола победить на мундиале-2022. По его словам, такая вероятность есть, так как Месси будет прикладывать максимум усилий.