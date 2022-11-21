Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Месси подтвердил намерение завершить карьеру после чемпионата мира по футболу в Катаре

Александр Афонин
Спорт
Месси подтвердил намерение завершить карьеру после чемпионата мира по футболу в Катаре
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил, что текущий чемпионат мира по футболу в Катаре станет последний в его карьере. Об этом футболит сообщил в процессе пресс-конференции в понедельник, 21 ноября.

— Безусловно, это мой последний чемпионат мира, мой последний шанс выиграть его. Последний шанс воплотить мою и нашу общую мечту, — сказал он.

По словам футболиста, он не уверен, что завершение карьеры станет «счастливым моментом» в его жизни. Несмотря на это, 35-летний нападающий старается наслаждаться каждым моментом карьеры, на что раньше у него не было времени, передает ТАСС.

О своем завершении карьеры Лионель Месси сообщил 6 октября. Он отметил, что в этом году у него была хорошая предсезонка, в отличие от прошлого года.

«Вечерняя Москва» проследила историю неудач аргентинского бомбардира и попросила журналиста и спортивного обозревателя Дмитрия Губерниева оценить возможные шансы мировой звезды футбола победить на мундиале-2022. По его словам, такая вероятность есть, так как Месси будет прикладывать максимум усилий.

Футбол Лионель Месси Чемпионат мира по футболу
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте