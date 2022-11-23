В Кремле оценили сроки подписания мирного договора Азербайджаном и Арменией

Фото: Пресс-служба Госдумы

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией никто не пытается приурочить к каким-либо конкретным срокам, главной целью остается подписание документа и его жизнеспособность, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 23 ноября.

— Здесь никто не пытается приурочить подписание такого сложного договора к каким-то конкретным датам, это было бы неверно. Главное, чтобы он был подписан, и главное, чтобы он был устойчивым и жизнеспособным документом, — сказал Песков.

По его словам, в вопросах подписания соглашения «есть определенные нюансы», однако урегулирование возможно в ходе следующих мероприятий и в других форматах, передает РИА Новости.

Во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване президент России Владимир Путин выразил надежду на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По данным пресс-службы Кремля, у российского лидера в рамках рабочего визита в Ереван запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.