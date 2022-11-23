Пашинян отказался подписать итоговую декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ

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Президент Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в пресс-службе главы государства в среду, 23 ноября.

— Проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы, — сказал Пашинян в ходе заседания.

По словам премьера, Армения предлагает решением совета ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с Азербайджаном. Подобные меры, подчеркнул Пашинян, позволят обеспечить вывод азербайджанских войск с армянской территории и сдержать политику Баку от дальнейшего проявления агрессии.

Однако в итоговом документе четкая политическая оценка действий Азербайджана отсутствует. Подобное решение может рассматриваться как отказ организации от союзнических обязательств, а также стать «зеленым светом» для дальнейшей агрессии со стороны Баку. В связи с этим Пашинян отказался подписывать декларацию, передает РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией никто не пытается приурочить к каким-либо конкретным срокам. По его словам, главной целью остается подписание документа и его жизнеспособность.