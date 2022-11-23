Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пашинян отказался подписать итоговую декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Александр Афонин

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
Пашинян отказался подписать итоговую декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ
Фото: МИД РФ

Президент Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в пресс-службе главы государства в среду, 23 ноября.

— Проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы, — сказал Пашинян в ходе заседания.

По словам премьера, Армения предлагает решением совета ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с Азербайджаном. Подобные меры, подчеркнул Пашинян, позволят обеспечить вывод азербайджанских войск с армянской территории и сдержать политику Баку от дальнейшего проявления агрессии.

Однако в итоговом документе четкая политическая оценка действий Азербайджана отсутствует. Подобное решение может рассматриваться как отказ организации от союзнических обязательств, а также стать «зеленым светом» для дальнейшей агрессии со стороны Баку. В связи с этим Пашинян отказался подписывать декларацию, передает РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией никто не пытается приурочить к каким-либо конкретным срокам. По его словам, главной целью остается подписание документа и его жизнеспособность.

Азербайджан Армения Никол Пашинян
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения