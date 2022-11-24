«Использовали для людей с диабетом»: почему «уколы стройности» голливудских звезд неэффективны

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Инъекции препаратами для диабетиков второго типа стали новыми волшебными средствами для звезд Голливуда, чтобы быстро похудеть без особых усилий и диет. «Уколы стройности» на себе испытали уже Ким Кардашьян и основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск. Эффект, который знаменитости продемонстрировали, выйдя в свет, произвел фурор среди поклонников. Но насколько такие средства безопасны для человеческого организма, выясняла «Вечерняя Москва».

— Этот лекарственный препарат является аналогом гормона человека, который вырабатывается в пищеварительной системе, — рассказала диетолог. — Его эффектом является подавление аппетита и замедление эвакуации пищи из желудка. Еда медленнее переваривается и выводится из организма, поэтому у человека дольше сохраняется чувство сытости.

По словам специалиста, препарат «изначально использовали для людей с диабетом», чтобы влиять на процесс выработки глюкозы в крови. Макиша уточнила, что у средства не обнаружено пока серьезных побочных эффектов:

— Сказать, что он особенно вреден для здоровья, не могу, поскольку таких данных у экспертов нет. Но все прекрасно понимают, что любое дополнительное введение гормонов, пусть даже пищеварительной системы, может привести к снижению их самостоятельной выработки организмом человека. Поэтому отмена препарата может привести к усилению аппетита.

Но минусы все же имеются. Так, если человек колет препарат, то аппетит постепенно снижается, но при этом человек перестает получать сбалансированную пищу, и даже потеря веса в этом случае будет происходить по неправильной схеме:

— Препарат просто подавляет аппетит, но не учит вас питаться правильно. А это означает, что сразу после похудения и прекращения дальнейших инъекций вес вернется.

Собеседница «ВМ» отметила, что длительного эффекта «худобы» получить нелегко, если у вас не сформированы навыки здорового питания.

Кроме того, эффект от инъекций непродолжительный, ведь организм со временем адаптируется к нему. Порядка 30 процентов человек, использовавших препарат, не получили должного результата. Следовательно, назвать «распиаренный» звездный способ снижения веса эффективным и легким не представляется возможным, заключила медик.