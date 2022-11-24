Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Важно верить в чудо»: психолог Наумова объяснила, зачем писать с ребенком письма Деду Морозу

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Новый год Эксклюзивы ВМ
Общество
«Важно верить в чудо»: психолог Наумова объяснила, зачем писать с ребенком письма Деду Морозу
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Письма Деду Морозу — хорошая возможность дать ребенку возможность поверить в чудо. Однако важно объяснить ему, что подарки от близких еще более ценны, чем подарки от сказочного персонажа. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.

По словам эксперта, письма Деду Морозу позволяют детям получать надежду.

— Детям очень важно верить в чудо. Поэтому писать письма Деду Морозу — не отжившая традиция, благодаря ей ребенок мечтает, верит в чудо и получает иногда возможность в сложных ситуациях на что-то надеяться, — рассказала специалист.

Как отметила Наумова, будет хорошо, если ребенок доверяет родителям и может им дать прочитать письмо, чтобы они могли закончить «чудо». Либо письмо можно положить в морозилку или под елочку, посоветовала эксперт.

При этом важно, чтобы Дед Мороз для ребенка не стал важнее своей семьи, подчеркнула Наумова.

— Родители должны настраивать ребенка на то, что чудо есть, но важны и близкие люди. Бывает, что родители дарят какой-то скромный подарок, а Дед Мороз — большой. Нужно объяснить, что близкие ребенка всегда любят, а Дед Мороз приносит счастье и успех — что-то нематериальное. Если ребенок остро на это реагирует, то лучше научить его просить у Деда Мороза счастья, здоровья и т.д., — отметила эксперт.

Отправлять письма Деду Морозу лучше примерно до девяти лет — после этого возраста ребенок может начать просить слишком дорогие подарки, уверена Наумова. Для взрослых отправка писем Деду Морозу способна стать хорошей шуткой, однако в этих случаях тоже лучше загадывать что-то нематериальное, заключила психолог.

В парках Москвы началась ежегодная акция «Почта Деда Мороза». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 18 ноября.

— Каждый желающий сможет написать письмо, сделать рисунок или подписать открытку, а затем опустить их в синий ящик с изображением снеговика и зимнего волшебника. Корреспонденцию доставят в Московскую усадьбу Деда Мороза, где все письма обязательно прочитают. Спустя некоторое время отправитель получит ответное письмо, — пояснили в пресс-службе.

Дети Дед Мороз Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения