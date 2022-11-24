«Важно верить в чудо»: психолог Наумова объяснила, зачем писать с ребенком письма Деду Морозу

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Письма Деду Морозу — хорошая возможность дать ребенку возможность поверить в чудо. Однако важно объяснить ему, что подарки от близких еще более ценны, чем подарки от сказочного персонажа. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.

По словам эксперта, письма Деду Морозу позволяют детям получать надежду.

— Детям очень важно верить в чудо. Поэтому писать письма Деду Морозу — не отжившая традиция, благодаря ей ребенок мечтает, верит в чудо и получает иногда возможность в сложных ситуациях на что-то надеяться, — рассказала специалист.

Как отметила Наумова, будет хорошо, если ребенок доверяет родителям и может им дать прочитать письмо, чтобы они могли закончить «чудо». Либо письмо можно положить в морозилку или под елочку, посоветовала эксперт.

При этом важно, чтобы Дед Мороз для ребенка не стал важнее своей семьи, подчеркнула Наумова.

— Родители должны настраивать ребенка на то, что чудо есть, но важны и близкие люди. Бывает, что родители дарят какой-то скромный подарок, а Дед Мороз — большой. Нужно объяснить, что близкие ребенка всегда любят, а Дед Мороз приносит счастье и успех — что-то нематериальное. Если ребенок остро на это реагирует, то лучше научить его просить у Деда Мороза счастья, здоровья и т.д., — отметила эксперт.

Отправлять письма Деду Морозу лучше примерно до девяти лет — после этого возраста ребенок может начать просить слишком дорогие подарки, уверена Наумова. Для взрослых отправка писем Деду Морозу способна стать хорошей шуткой, однако в этих случаях тоже лучше загадывать что-то нематериальное, заключила психолог.

В парках Москвы началась ежегодная акция «Почта Деда Мороза». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 18 ноября.

— Каждый желающий сможет написать письмо, сделать рисунок или подписать открытку, а затем опустить их в синий ящик с изображением снеговика и зимнего волшебника. Корреспонденцию доставят в Московскую усадьбу Деда Мороза, где все письма обязательно прочитают. Спустя некоторое время отправитель получит ответное письмо, — пояснили в пресс-службе.