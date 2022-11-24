Сергунина: В честь 81-летия битвы за Москву в столице проведут выставки, творческие вечера и кинопоказы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Партизанская улица, 23 Карта всех событий

Столичные музеи, библиотеки и культурные центры подготовили программу в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Одно из центральных событий историко-патриотической программы — презентация документального фильма, основанного на воспоминаниях жителей Зеленограда. Когда началась Великая Отечественная война, большинству героев картины было от трех до семи лет, — рассказала она.

Так, 27 ноября в 18:00 на сцене культурного центра «Зодчие» покажут поэтический спектакль «Дорогами войны». 3 декабря в 15:00 в клубе «Родничок» пройдет концерт «Любимые песни советских лет», посвященный годовщине битвы под Москвой. Артисты исполнят произведения советских и российских композиторов.

На следующий день в 12:00 Государственный музей обороны Москвы приглашает учащихся и их родителей на программу «Заря Победы». Также в этот день в 18:00 в библиотеке № 254 состоится показ документального фильма-интервью, в котором жители Зеленограда вспоминают военные годы.

Дом культуры «Стимул» представит 5 декабря фотовыставку «Битва под Москвой». Экспозиция расскажет о героизме и мужестве советских людей — защитников нашей Родины. На следующий день в 15:00 в библиотеке № 262 всех желающих приглашают посмотреть кадры военной хроники и послушать стихи о войне. А в 18:30 в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева состоится концерт «За столицу свою».

7 декабря в 19:00 в театральной гостиной Дома Гоголя проведут лекцию, посвященную архитектуре Москвы военного периода. В центральной библиотеке № 70 имени М. А. Шолохова на следующий день прозвучат трогательные песни о войне и о великом подвиге русского солдата.

Кроме того, в столичном Музее Победы можно посетить экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!» — совместный выставочный проект Государственного музея обороны Москвы и Музея Победы.

Также в Музее Победы 24 ноября состоится межрегиональная конференция «Мы этой памяти верны». Ее участниками станут учащиеся школы № 1 города Юрюзани и столичной школы № 1535.