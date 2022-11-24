Ефимов: Шесть ФОК построят на севере Москвы

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Шесть физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) общей площадью около 113 гектаров планируется построить по программе комплексного развития территорий на севере Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 24 ноября.

— В районах Головинский, Коптево, Восточное и Западное Дегунино по проектам комплексного развития территорий появятся шесть физкультурно-оздоровительных комплексов. <...> Всего в развитие участков общей площадью около 113 гектаров <...> планируется инвестировать более 240 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка девяти миллиардов рублей, — подчеркнул заммэра.

По его словам, в данный момент на территориях располагаются складские помещения, гаражи и стоянки для спецтехники. Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в каждом из районов также построят уличные спортивные площадки.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что территория в Беговом районе Москвы будет реорганизована по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Там городское руководство планирует возвести общественно-деловую недвижимость.