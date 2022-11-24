Москвичи теперь смогут получать льготные электронные рецепты сроком до года

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В Москве запустили пилотный проект, в рамках которого пациенты городских поликлиник, нуждающиеся в длительном курсовом приеме лекарств, смогут получать льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 24 ноября.

— Мы запустили новый пилотный проект для удобства москвичей, у которых есть право на получение льготного лекарственного обеспечения и которые нуждаются в длительном медикаментозном лечении. Теперь врачи смогут выписывать для них льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года, — сказала она.

Москвичи смогут получать лекарства по электронным рецептам раз в месяц или раз в три месяца. Кроме того, им не нужно будет дополнительно продлевать документы в больницах. С данными о рецептах можно будет ознакомиться в электронных медкартах в разделе «Мои рецепты».

Получить препараты можно будет в аптечных пунктах при поликлиниках, а также в точках сети «Аптеки столицы», подведомственных департаменту здравоохранения Москвы. Для удобства пациентов выдача лекарств будет осуществляться по QR-коду электронного рецепта или полису ОМС.

До этого Анастасия Ракова сообщила, что три новых перинатальных центра присоединились к пилотному проекту по видеонаблюдению за кроватками малышей, которые родились раньше запланированного срока. Теперь такой возможностью можно воспользоваться в перинатальных центрах медкомплекса «Коммунарка», Больнице имени Н. Э. Баумана и ГКБ имени М. П. Кончаловского.