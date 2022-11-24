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Капремонт дома в неоклассическом стиле завершился в районе Царицыно

Георгий Соланович
Город
Капремонт дома в неоклассическом стиле завершился в районе Царицыно
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Весёлая улица, 4 Карта всех событий

Специалисты завершили работы по обновлению дома на Веселой улице в столичном районе Царицыно в рамках программы капремонта, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы в четверг, 24 ноября.

— В этом году наши специалисты провели масштабные работы по обновлению фасада здания. Для того, чтобы в точности вернуть ему былое очарование, разработали уникальный проект проведения работ. Подобрали современные и качественные отечественные материалы, а также передовые технологии, — отметил замгендиректора ФКР столицы Владимир Кожиченков.

Работы по капремонту здания проводились в несколько этапов. Специалисты восстановили стены дома, привели в порядок архитектурный декор, вернули постройке первоначальный цвет, отремонтировали приямки и лестницы, а также обновили цоколь.

До этого сообщалось о завершении капитального ремонта дома 1970 года постройки в Войковском районе Москвы. Специалисты в рамках работ очистили фасад дома, восстановили поврежденные сегменты кирпичной кладки и балконных плит, обновили цокольный этаж и заменили кровельный настил.

Жилье Капитальный ремонт Район Царицыно
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