Движение трамваев № 47 и 49 изменилось в районе Нагатино-Садовники

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Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатино-Садовники Карта всех событий

Трамваи № 47 по техническим причинам следуют с увеличенным интервалом, вместо трамваев № 49 начали ходить автобусы, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 24 ноября.

— По техническим причинам трамваи № 47 следуют с увеличенным интервалом. Вместо трамваев № 49 ходят автобусы — от остановки «Нагатино» до остановки «Метро «Нагатинская», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось о сокращении интервалов движения трамваев № 47 и 49. На маршруты вышли семь дополнительных трехсекционных вагонов — теперь на них работают 27 вместительных трамваев.

Они ходят каждые четыре–шесть минут от остановки «Нагатино» через Судостроительную улицу, закрытую станцию метро «Коломенская» и Нагатинскую улицу к метро «Нагатинская» и МЦК Верхние Котлы.