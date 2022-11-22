Дептранс Москвы сообщил о сокращении интервалов движения трамваев в районе Нагатино

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном районе Нагатино сократили интервалы движения трамваев. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На маршруты № 47 и 49 вышли семь дополнительных трехсекционных вагонов — теперь на них работают 27 вместительных трамваев. Они ходят каждые четыре–шесть минут от остановки «Нагатино» через Судостроительную улицу, закрытую станцию метро «Коломенская» и Нагатинскую улицу к метро «Нагатинская» и МЦК Верхние Котлы, — говорится в сообщении.

Как уточняется, число пассажиров на обоих маршрутах после закрытия участка Замоскворецкой линии метро увеличилось почти на 20 процентов. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» добавили, что время поездки между станциями метро «Коломенская» и «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии составляет около 10 минут.

Напомним, что с 12 ноября на Замоскворецкой линии московского метро между участками «Автозаводская» и «Орехово» закрылись сразу пять станций на полгода. Такое решение было принято в связи с реконструкцией тоннеля поездки. Как ездить домой и на работу после закрытия некоторых станций Замоскворецкой линии — в материале «Вечерней Москвы».

Также стало известно о временном увеличении интервалов движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Как уточняется, это связано с проверкой состава.