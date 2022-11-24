Почта Деда Мороза заработала на ВДНХ

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Специальная новогодняя почта заработала на территории ВДНХ, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 24 ноября.

— На территории выставки установили четыре ящика для писем Деду Морозу. Юные посетители и их родители могут отправить письма, подписанные открытки или рисунки. Планируется, что в ближайшее время к четырем работающим ящикам добавится еще шесть. Их установят в тех местах выставки, где часто бывают семьи с детьми, — говорится в сообщении.

Почта Деда Мороза будет работать на ВДНХ до 15 января 2023 года. На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что почтовые ящики уже сейчас можно найти во флагманском инфоцентре выставки, в мультимедийном центре «Союзмультпарк», в галерее «Лес», на «Городской ферме». На письма с обратным адресом обязательно ответят.

До этого сообщалось, что в парках Москвы стартовала ежегодная акция «Почта Деда Мороза». Она действует с 18 ноября по 16 января включительно. В 41 парке размещено 58 ящиков, при этом отправить письмо можно также по обычной почте, указав адрес получателя, и в онлайн-формате с помощью спецформы на сайте московской усадьбы Деда Мороза.