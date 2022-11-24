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Первый турнир по бухучету среди централизованных бухгалтерий начался в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Первый турнир по бухучету среди централизованных бухгалтерий начался в Москве
Фото: Unsplash

В столице стартовал первый турнир по бухгалтерскому учету среди централизованных бухгалтерий города, который организован в рамках проекта по внедрению в Москве единой централизованной модели бухгалтерского учета. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила министр столичного правительства, глава городского департамента финансов Елена Зяббарова.

— По решению мэра Москвы к 2025 году система централизованного бухучета охватит 75 процентов государственных учреждений города. Этой цели невозможно будет достичь без сплоченной и слаженной работы централизованных бухгалтерий, — рассказала она.

Руководитель департамента выразила уверенность в том, что соревнования повысят командный дух в бухгалтерских коллективах и напомнят о престиже и важности этой профессии. Елена Зяббарова отметила, что турнир позволит участникам обменяться опытом и новаторскими идеями, которые в перспективе они смогут использовать в работе.

Заявки на участие в турнире поступили от 21 команды. После двух отборочных туров будут определены восемь команд для участия в финале, который состоится в очном формате в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Участникам предстоит решать бухгалтерские задачи и нестандартные профессиональные кейсы. Команде-победителю достанется переходящий кубок. Такие турниры в столице планируют проводить ежегодно, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Елена Зяббарова рассказала о работе программы «Urban Лидер», которая позволяет москвичу сформировать профессиональные знания и навыки современного руководителя.

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