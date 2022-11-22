Москвичам рассказали о работе программы «Urban Лидер»

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Обучение в ходе программы «Urban Лидер» позволяет москвичу сформировать профессиональные знания и навыки современного руководителя. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Управление городскими финансами требует глубоких знаний в области информационных цифровых технологий, понимания специфики функционирования различных отраслей городского хозяйства, развитых коммуникативных навыков и владения современными инструментами работы с персоналом. Сотрудники Департамента финансов Москвы постоянно повышают квалификацию и управленческие компетенции, — рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, каждый служащий регулярно обучается на курсах и по программам переподготовки. Так, трое сотрудников Департамента финансов Москвы стали выпускниками третьего потока такой программы — Юлия Ермак (начальник управления сводной бюджетной отчетности, бухгалтерской отчетности учреждений и методического обеспечения бухгалтерского учета), Виталий Ларин (начальник управления экономического анализа и долгосрочного бюджетного прогнозирования) и Надежда Ткачева (начальник управления налогов и доходов). Как уточняется, они успешно завершили все этапы обучения.

Более подробную информацию о программе можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, что свыше 100 руководителей среднего звена столичного правительства приняли участие в третьем потоке программы «Urban Лидер». В течение полугода управленцы развивали навыки лидеров и решали вопросы своих подразделений.

Заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Ефремова 14 ноября сообщила, что более 1,6 тысячи человек прошли оценку навыков перед трудоустройством в скоропомощные комплексы. Этап отбора включает компьютерное тестирование, а также демонстрацию практических навыков с использованием симуляционного и медицинского оборудования.