Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Оценку навыков перед трудоустройством в скоропомощные комплексы прошли около 1600 человек

Анастасия Колоскова
Город
Оценку навыков перед трудоустройством в скоропомощные комплексы прошли около 1600 человек
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Успешно прошедшие телефонные интервью и оценку резюме медики, желающие работать в скоропомощных стационарных комплексах, приступили к этапу проверки теоретических знаний и практических навыков. В общей сложности это более 1,6 тысячи человек, среди которых 500 врачей и 1,1 тысячи медсестер, сообщила заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Ефремова.

— Оценка теоретических знаний и практических навыков — важный этап набора медицинского персонала для скоропомощных стационарных комплексов. Она позволяет получить объективное представление об уровне профессиональной подготовки врачей и медицинских сестер, — отметила замглавы департамента.

Она уточнила, что оценка профессиональных компетенций для врачей проводится на базе Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы, а для среднего медперсонала — в медицинском колледже № 7.

Этот этап отбора включает компьютерное тестирование, а также демонстрацию практических навыков с использованием симуляционного и медицинского оборудования. Кроме того, медработники должны будут решить ситуационные задачи, в основе которых лежат реальные клинические случаи.

Успешно прошедших отбор для работы в скоропомощных комплексах кандидатов направят на дополнительное обучение, которое состоит из более чем 70 образовательных программ и тренингов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице возведут шесть скоропомощных комплексов.

Медицина здравоохрание Москва Скорая помощь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте