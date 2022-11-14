Оценку навыков перед трудоустройством в скоропомощные комплексы прошли около 1600 человек

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Успешно прошедшие телефонные интервью и оценку резюме медики, желающие работать в скоропомощных стационарных комплексах, приступили к этапу проверки теоретических знаний и практических навыков. В общей сложности это более 1,6 тысячи человек, среди которых 500 врачей и 1,1 тысячи медсестер, сообщила заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Ефремова.

— Оценка теоретических знаний и практических навыков — важный этап набора медицинского персонала для скоропомощных стационарных комплексов. Она позволяет получить объективное представление об уровне профессиональной подготовки врачей и медицинских сестер, — отметила замглавы департамента.

Она уточнила, что оценка профессиональных компетенций для врачей проводится на базе Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы, а для среднего медперсонала — в медицинском колледже № 7.

Этот этап отбора включает компьютерное тестирование, а также демонстрацию практических навыков с использованием симуляционного и медицинского оборудования. Кроме того, медработники должны будут решить ситуационные задачи, в основе которых лежат реальные клинические случаи.

Успешно прошедших отбор для работы в скоропомощных комплексах кандидатов направят на дополнительное обучение, которое состоит из более чем 70 образовательных программ и тренингов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице возведут шесть скоропомощных комплексов.