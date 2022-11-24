Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Wildberries может провести частичный ребрендинг названия

Анастасия Колоскова
Общество
Wildberries может провести частичный ребрендинг названия
Фото: shutterstock

Маркетплейс Wildberries планирует провести частичный ребрендинг логотипа, в результате которого он может сократиться до аббревиатуры WB. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила основательница онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук.

— Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится, — отметила она.

По словам Бакальчук, в компании «ощущают», что бренд нуждается в обновлении. По ее словам, над этим вопросом в настоящее время работают команды дизайнеров.

Гендиректор маркетплейса добавила, что не ставит четких сроков по ребрендингу, так как это «факультативная история». Так, компания уже трижды меняла логотип. В минувшем августе в ходе маркетинговой акции она на один день сменила название сайта на «Ягодки».

Бакальчук рассказала, что эта история «зашла» пользователям. При этом она отказалась давать по поводу ребрендинга какую-то дополнительную информацию, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что пользователи маркетплейса Wildberries столкнулись с мошенниками, которые снимают деньги с их банковских карт и расчетных счетов за несовершенные покупки.

Торговля Маркетинг Бренды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения