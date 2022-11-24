Wildberries может провести частичный ребрендинг названия

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Маркетплейс Wildberries планирует провести частичный ребрендинг логотипа, в результате которого он может сократиться до аббревиатуры WB. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила основательница онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук.

— Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится, — отметила она.

По словам Бакальчук, в компании «ощущают», что бренд нуждается в обновлении. По ее словам, над этим вопросом в настоящее время работают команды дизайнеров.

Гендиректор маркетплейса добавила, что не ставит четких сроков по ребрендингу, так как это «факультативная история». Так, компания уже трижды меняла логотип. В минувшем августе в ходе маркетинговой акции она на один день сменила название сайта на «Ягодки».

Бакальчук рассказала, что эта история «зашла» пользователям. При этом она отказалась давать по поводу ребрендинга какую-то дополнительную информацию, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что пользователи маркетплейса Wildberries столкнулись с мошенниками, которые снимают деньги с их банковских карт и расчетных счетов за несовершенные покупки.