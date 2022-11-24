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Петиция с призывом переименовать Россию в Московию появилась на сайте Зеленского

Анастасия Колоскова
В мире
Петиция с призывом переименовать Россию в Московию появилась на сайте Зеленского
Фото: president.gov.ua

На Украине создана петиция о переименовании России в Московию. Документ опубликован на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

— Официально переименовать название «Россия» на «Московия», — говорится в обращении.

Авторы петиции также предлагают замену терминов «русский» и «Российская Федерация» на «московский» и «Московская Федерация» соответственно.

Документ был внесен накануне и пока набрал порядка 50 голосов из 25 тысяч, которые необходимы для его рассмотрения главой государства. На сайте отмечается, что сбор голосов будет вестись еще 92 дня, передает РИА Новости.

23 ноября Владимир Зеленский призвал лишить Российскую Федерацию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать его решения. В своем заявлении он назвал Россию государством-террористом, поэтому, по его словам, оно «не может участвовать ни в каких голосованиях относительно своей агрессии и террора». Кроме того, президент Украины предложил принять резолюцию об «осуждении любых форм энергетического террора».

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