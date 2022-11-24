«Люди не хотят учиться»: в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка специалистов

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На данный момент занятость на рынке труда в России демонстрирует рекордные показатели. Но по многим направлениям наблюдается дефицит кадров. Российские власти должны быть готовыми к изменениям на рынке труда из-за структурной перестройки экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Вечерняя Москва» узнала у хедхантера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова об уровне безработицы в России и о том, в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка специалистов.

По словам эксперта, безработица в России находится на минимальном уровне за последние несколько лет.

— Принципиальные изменения на рынке труда должны происходить вместе с изменением экономики, которые мы наблюдаем. Это логичный процесс. Безработица в России сейчас составляет около 4 процентов. Это рекордный минимум за много лет. Число безработных россиян составляет примерно 800 тысяч. Это те, кто стоит на учете в службе занятости, — рассказал Валинуров.

Специалист отметил, что закрыть дефицит кадров можно с помощью переквалификации безработных граждан:

— Однако сейчас наблюдается структурная безработица. Те россияне, кто не может найти работу, не могут выполнять нужные стране функции. В России наблюдается острая нехватка IT-специалистов и сотрудников на производства, которые занимаются импортозамещением. Люди не хотят и не готовы учиться новым профессиям. Государство выделяет миллиарды рублей на переквалификацию специалистов. Но большинство держатся за старые привычки.

Специалист посоветовал не держаться за свои прошлые профессии. Нужно обратить внимание на новые специальности и обучаться нужным навыкам. Это позволит принести пользу себе в виде заработка, а также государству, подытожил Валинуров.

Валинуров также рассказал «Вечерней Москве», в каких сферах наблюдается дефицит кадров и возможна ли там новая «гонка». По его словам, в ближайшее время начнется большой дефицит рабочих на производствах, что приведет к очередной «гонке зарплат» по всей России.