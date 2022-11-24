Сергунина: На «Винзаводе» в Москве открывается выставка импортозамещающих решений в реставрации

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В центре современного искусства «Винзавод» открывается выставка «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия». Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Отечественные производители представят на выставке больше 100 импортозамещающих решений, включая новые материалы и технологии. Эксперты будут рассказывать о современных методиках сохранения памятников архитектуры и музейных экспонатов, — заявила она.

По словам Сергуниной, общая площадь экспозиции достигает 2,5 тысячи квадратных метров. Она разделена на несколько секций. Всего за три дня выставки пройдет более 100 мероприятий.

Отечественные поставщики представят последние разработки: стойкую краску для фасадов и интерьеров, долговечную штукатурку, новые стеклоблоки и другие отделочные материалы.

Кроме того, в рамках круглых столов и деловых сессий участники обсудят вопросы сохранения объектов культурного наследия и связанное с ним развитие внутреннего туризма, применение цифровых технологий в реставрации, волонтерство в этой отрасли, подготовку молодых специалистов. А на мастер-классах посетители смогут перенять опыт у профессиональных реставраторов и попробовать свои силы в работе с изделиями из кожи, дерева, металла.

Еще в рамках выставки состоится соревнование молодых реставраторов. В нем примут участие 35 студентов профильных образовательных учреждений из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

До этого Сергунина сообщила, что дом-музей А. Н. Островского в Москве — один из филиалов Бахрушинского музея — отреставрируют к 200-летию со дня рождения драматурга.