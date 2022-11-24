Тоннель МСД через пути Павелецкого направления МЖД готов на 42 процента

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Тоннель через пути Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), связывающий два южных участка Московского скоростного диаметра (МСД), готов на 42 процента, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 24 ноября.

— Строители приступили к армированию и бетонированию портальных рам и подпорных стенок тоннеля на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД). В настоящее время завершены работы по открытой части тоннеля, устройству защитного экрана из труб и креплению стартового и приемных котлованов, — отметил Загрутдинов.

По его словам, строительство тоннеля ведется на южном участке МСД от путей МЖД до МКАД. Здесь должны построить дороги общей протяженностью 10,4 километра, в том числе две эстакады и тоннель. На официальном сайте мэра Москвы добавили, что завершение строительства всех хордовых магистралей планируется в 2023 году.

До этого сообщалось, что южный участок МСД от Шоссе Энтузиастов до трассы Солнцево — Бутово — Видное планируется запустить до конца 2023 года.