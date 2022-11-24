Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы Nissan

Георгий Соланович
Общество
ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы Nissan
Фото: shutterstock

ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы японской автомобильной компании Nissan, сделка официально завершена, сообщили в пресс-службе ФГУП в четверг, 24 ноября.

— ФГУП «НАМИ» и группа компаний Nissan подписали соглашение о покупке активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». В результате сделки 100 процентов активов Nissan в России <...> перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ФГУП в результате сделки в том числе отошли производственные и научно-исследовательские мощности японской компании в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве, передает РИА Новости.

Расположенный в Санкт-Петербурге завод Nissan приостановил работу еще 14 марта из-за перебоев с поставками комплектующих. Спустя семь месяцев, 11 октября, исполнительный комитет компании одобрил продажу своей российской «дочки» — предприятия «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» — российскому государству.

Автомобили сделка Покупки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения