ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы Nissan

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ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы японской автомобильной компании Nissan, сделка официально завершена, сообщили в пресс-службе ФГУП в четверг, 24 ноября.

— ФГУП «НАМИ» и группа компаний Nissan подписали соглашение о покупке активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». В результате сделки 100 процентов активов Nissan в России <...> перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ФГУП в результате сделки в том числе отошли производственные и научно-исследовательские мощности японской компании в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве, передает РИА Новости.

Расположенный в Санкт-Петербурге завод Nissan приостановил работу еще 14 марта из-за перебоев с поставками комплектующих. Спустя семь месяцев, 11 октября, исполнительный комитет компании одобрил продажу своей российской «дочки» — предприятия «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» — российскому государству.