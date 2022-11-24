Эксперты дали советы, как избежать ненужных покупок в «черную пятницу»

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Эксперты рассказали, как избежать ненужных трат во время распродаж на «черную пятницу».

Так, стоит сравнить цены на один и тот же товар у разных продавцов (маркетплейсов). Также можно заранее положить товар в корзину и приобрести его на старте распродажи, если устроит цена.

Эксперты советуют завести отдельную карту для покупок. На нее стоит положить только ту сумму, которую планируете потратить. Это ограничит от спонтанных покупок товаров или услуг.

Кроме того, стоит составить список покупок заранее и стараться придерживаться его, передает РИАМО.

Маркетолог Николай Григорьев посоветовал избегать эмоциональных покупок. По его словам, не стоит вестись на скидки, нужно четко понимать, есть ли необходимость в приобретении конкретной вещи, передает ФАН.

Об уловках, которые используют маркетологи для увеличения продаж, «Вечерней Москве» рассказала директор по развитию Юлия Ермоленко.