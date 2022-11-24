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Здание начала ХХ века восстановили в районе Марьина Роща

Александр Афонин
Город
Здание начала ХХ века восстановили в районе Марьина Роща
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Борьбы, 13А Карта всех событий

В столичном районе Марьина Роща сотрудники Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, выявили здание 1937 года постройки, находившееся в неудовлетворительном состоянии. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

— Совместно с другими городскими ведомствами мы разработали дорожную карту по его восстановлению, и собственник своими силами привел фасад здания в порядок. В будущем его включат в экскурсионный маршрут по выявленным и в дальнейшем отреставрированным ветхим объектам столицы, — сказал он.

Площадь здания составила 1,9 тысячи квадратных метров. Оно расположилось на северо-востоке Москвы на площади Борьбы. Постройка долгое время не эксплуатировалась, что привело к обветшалому состоянию. По словам Боброва, по окончании ремонтных работ в здании планируется открыть медицинский центр.

Ремонт Район Марьина Роща Москва
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