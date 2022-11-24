Москвичам предложили выбрать имя для детеныша альпака

Фото: Unsplash

Голосование за имя для девочки альпака, которая появилась на свет на «Городской ферме» ВДНХ в этом году, стартовало в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 24 ноября.

Жителям столицы предложили выбрать из четырех вариантов: Паулина, Шоколадка, Мила и Милагрес.

— В «Активном гражданине» впервые выбирают имя для животного из «Городской фермы» ВДНХ. Но для обитателей Московского зоопарка жители выбрали уже семь имен: викунья Лучик, медведица Хатанга, медвежонок Томпа, як Звездочка, самки львинохвостого макака Маня и Дуня и ягненок Кудряш, — рассказал глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что у девочки альпака, помимо отца и матери, есть брат — Педро.

Недавно в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, где москвичи выбрали лучшее название для акции бесплатных экскурсий по городу, которая проводится дважды в год и приурочена ко Дню гида и ко Дню туризма.