Компактный рентгеновский аппарат разработали в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработал портативный рентгеновский аппарат, который помещается в компактном кейсе и собирается за три минуты. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Новую разработку компании можно использовать в фельдшерско-акушерских пунктах, вахтовых поселках и экспедициях, для оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях, а также во время визитов врачей на дом к пожилым и маломобильным пациентам, — рассказал глава ведомства.

Он уточнил, что разработка принадлежит компании «Диагностика-М», которая является резидентом технополиса «Москва» с 2019 года. За это время предприятие вложило в развитие производства свыше 220 миллионов рублей и дала более 150 новых рабочих мест.

Аппарат заряжается от аккумуляторов. У него есть зарядные устройства для сети переменного тока и автомобильный преобразователь напряжения. В состав прибора входит планшетный компьютер, который обеспечивает все функции рабочего места лаборанта, в том числе обработку снимка, заполнение карточки пациента и передачу данных исследований.

Генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев добавил, что малогабаритный прибор работает в том числе и при минусовых температурах, в связи с чем его удобно использовать в климате нашей страны. Аппарат подходит также для диагностики животных. В месяц компания может производить 20 таких аппаратов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что компания «Баск», расположенная на территории технопарка «Калибр», производит инновационную городскую одежду и аксессуары для холодного времени года.