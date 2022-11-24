Суд в Москве арестовал женщину и двоих мужчин по статье о подготовке теракта

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Лефортовский районный суд столицы арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 24 ноября.

Как сообщила пресс-служба, в СИЗО отправились одна женщина, Янина Акулова, и двое мужчин: Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев. Под стражей они пробудут два месяца, до 23 января 2023 года.

Арестовали подсудимых по статьям «Подготовка к совершению террористического акта», «Незаконное хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», а также «Незаконное хранение или ношение оружия и боеприпасов».

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонников украинских националистов. При обысках силовики нашли тайник с огнестрельным оружием и взрывными устройствами. Злоумышленники готовили теракт на одном из административных объектах региона.