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ФСБ задержала девять готовивших теракты диверсантов СБУ в Херсонской области

Степан Жирнов
Происшествия
ФСБ задержала девять готовивших теракты диверсантов СБУ в Херсонской области
Фото: Depositphotos

Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали группу диверсантов, которые готовили теракты против сотрудников временной администрации. Об этом стало известно во вторник, 8 ноября.

По данным силовиков, в составе разведывательно-диверсионной группы были девять граждан Украины. Курировали преступников сотрудники СБУ, оставшиеся на территории Украины.

При задержании силовики нашли у злоумышленников пять килограммов пластида, электродетонаторы, три самодельные бомбы, готовые к использованию, гранаты, огнестрельное оружие с боеприпасами, а также специальные средства разведки.

Также сотрудники ведомства сообщили, что ФСБ обнаружила и обезвредила заминированный автомобиль, с помощью которого собирались совершить покушение на сотрудников администрации города.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Фигуранты были заключены под стражу, сообщил ТАСС.

Еще одну диверсионную группу сотрудники ФСБ задержали на территории ЛНР в субботу, 5 ноября. Число обезвреженных злоумышленников превысило 20 человек.

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