Москва помогла подать заявки на федеральные выплаты 30 тысячам жителей новых регионов и Украины

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Москва оказывает социальную поддержку жителям новых российских территорий и приехавшим в город гражданам Украины, а также помогает в оформлении федеральной помощи и выплаты из бюджета Ростовской и Воронежской областей. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

— Мы всегда делаем все возможное, чтобы оказать социальную помощь всем, кто в ней нуждается. Для этого на базе филиала «На Скорняжном» семейного центра «Семья» мы открыли пункт приема документов на федеральные социальные выплаты для людей, которые приехали из новых регионов, а также граждан Украины, — рассказал он.

По словам руководителя департамента, там предоставляется и другая помощь, в частности, консультации относительно записи ребенка в детский сад или школу, трудоустройства, оформления СНИЛС, а также психологическая поддержка. Руководитель ведомства уточнил, что в пункт уже обратились свыше 30 тысяч человек. Из них более 23 тысяч получили единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей из бюджетов Ростовской и Воронежской областей и почти 10 тысяч — единовременные и ежемесячные социальные выплаты от государства.

Глава департамента добавил, что специалисты помогают и тем, кто обращается с другими вопросами, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Евгений Стружак рассказал о том, как в столице помогают приемным детям и их родителям.