Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Крупнейшие российские маркетплейсы рассказали о регулировании цен во время «черной пятницы»

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Крупнейшие российские маркетплейсы рассказали о регулировании цен во время «черной пятницы»
Фото: Pixabay

Российские маркетплейсы активно борются с необоснованно завышенной стоимостью товаров в период распродаж во время «черных пятниц» (англ. — Black Friday). Об этом «Вечерней Москве» рассказали представители крупнейших площадок.

Традиционная «черная пятница» начнется в России 24 ноября. Как сообщили «ВМ» в пресс-службе компании «Яндекс.Маркет», маркетплейс определяет товары с завышенной стоимостью с помощью собственных алгоритмов:

— Они выявляют карточки товаров, на которые цены необоснованно завышены именно для покупателей «Маркета». Продавцы таких товаров получают оповещения. Это помогает пользователям не переплачивать за товары на маркетплейсе и защищает добросовестных продавцов, которые сдерживают рост цен для покупателей. При этом, как и раньше, «Яндекс.Маркет» не устанавливает требований к значениям цен, — рассказали в компании.

Окончательную цену на конкретный товар, как уточнили в пресс-службе, определяет сам продавец с учетом множества факторов: своих затрат, запасов на складах, доступности, спроса с учетом сезонности и прогнозов, а также затрат на логистику.

Активная борьба с фейковыми скидками ведется и в компании Wildberries. В частности, для участников распродаж действует строгое правило — стоимость товара со скидкой должна быть ниже, чем средняя цена на этот товар за последние два месяца.

— Это позволяет исключить манипуляции с ценами и скидками, когда продавец перед распродажей намеренно повышает стоимость, а затем предоставляет фейковую «скидку» на товар, — рассказали «ВМ» в пресс-службе маркетплейса.

В компании Ozon работа с искусственными скидками ведется на основе тщательного анализа специалистов. Как сообщил «ВМ» представитель маркетплейса, аналитики составляют рекомендуемые для участия в Black Friday акции: они рассчитываются на основе регулярной цены товара, то есть средней цены, по которой его можно купить без учета акций. Специалисты компании для полного анализа изучают специфику каждой категории, особенности спроса и рыночные тренды.

До этого стало известно о том, какие товары наиболее популярны у россиян во время онлайн-распродаж. В списке оказались электроника, одежда и товары ежедневного спроса.

Цены Россия Черная пятница
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения