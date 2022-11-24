Крупнейшие российские маркетплейсы рассказали о регулировании цен во время «черной пятницы»

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Российские маркетплейсы активно борются с необоснованно завышенной стоимостью товаров в период распродаж во время «черных пятниц» (англ. — Black Friday). Об этом «Вечерней Москве» рассказали представители крупнейших площадок.

Традиционная «черная пятница» начнется в России 24 ноября. Как сообщили «ВМ» в пресс-службе компании «Яндекс.Маркет», маркетплейс определяет товары с завышенной стоимостью с помощью собственных алгоритмов:

— Они выявляют карточки товаров, на которые цены необоснованно завышены именно для покупателей «Маркета». Продавцы таких товаров получают оповещения. Это помогает пользователям не переплачивать за товары на маркетплейсе и защищает добросовестных продавцов, которые сдерживают рост цен для покупателей. При этом, как и раньше, «Яндекс.Маркет» не устанавливает требований к значениям цен, — рассказали в компании.

Окончательную цену на конкретный товар, как уточнили в пресс-службе, определяет сам продавец с учетом множества факторов: своих затрат, запасов на складах, доступности, спроса с учетом сезонности и прогнозов, а также затрат на логистику.

Активная борьба с фейковыми скидками ведется и в компании Wildberries. В частности, для участников распродаж действует строгое правило — стоимость товара со скидкой должна быть ниже, чем средняя цена на этот товар за последние два месяца.

— Это позволяет исключить манипуляции с ценами и скидками, когда продавец перед распродажей намеренно повышает стоимость, а затем предоставляет фейковую «скидку» на товар, — рассказали «ВМ» в пресс-службе маркетплейса.

В компании Ozon работа с искусственными скидками ведется на основе тщательного анализа специалистов. Как сообщил «ВМ» представитель маркетплейса, аналитики составляют рекомендуемые для участия в Black Friday акции: они рассчитываются на основе регулярной цены товара, то есть средней цены, по которой его можно купить без учета акций. Специалисты компании для полного анализа изучают специфику каждой категории, особенности спроса и рыночные тренды.

До этого стало известно о том, какие товары наиболее популярны у россиян во время онлайн-распродаж. В списке оказались электроника, одежда и товары ежедневного спроса.